Компания UzAuto Motors выпустила 44,4 тысячи автомобилей в январе-марте 2021 года, следует из отчёта Государственного комитета по статистике о промышленном производстве (.pdf).

По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Узбекистане упало на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 75,6 тысячи автомобилей (на 31,2 тысячи больше).


За три месяца 2021 года производство автомобилей марки Cobalt упало на 28,5% — с 17,7 тысячи до 12,6 тысячи единиц, Nexia на 66,4% — с 20,7 тысячи до 6958, Gentra на 41,9% — с 14,4 тысячи до 8399, Damas на 7,1% — с 12,9 тысячи до 12 тысяч, Spark на 78,2% — c 8256 до 1800. UzAuto Motors увеличила только выпуск Labo на 74,4% — с 1470 до 2564.

Производство автомобилей


январь

февраль

март

январь-март

2020

22 000

27 014

26 621

75 635

2021

5 235

17 141

22 078

44 454

Стоит отметить, что на снижение производства существенно повлияла приостановка производства авто, которую UzAuto Motors объявила 25 декабря в связи с модернизацией. Когда именно завод в Асаке (Cobalt, Nexia, Gentra, Spark производятся там) возобновил производство не сообщалось, но 27 января стало известно о введении в эксплуатацию нового сварочного цеха, который был построен за 23 дня.

Производство автомобилей в разрезе моделей

Модель автомобиля

январь 2020 / 2021

Февраль 2020 / 2021

Март 2020 / 2021

январь-март 2020 / 2021

Cobalt

5078 / 101

6301 / 6026

6 380 / 5 924

17 759 / 12 682

Nexia

5962 / 88

7608 / 3153

7 151 / 3 717

20 721 / 6 958

Damas

3989 / 4335

4496 / 3506

4485 / 4210

12 970 / 12 051

Gentra

4340 / 2

5102 / 2911

5017 / 5486

14 459 / 8 399

Spark

2320 / 39

3003 / 996

2933 / 765

8256 / 1 800

Labo

311 / 670

504 / 549

655 / 1345

1 470 / 2 564

Если вычесть январь из расчётов, то можно увидеть, что в феврале-марте компания не смогла восстановить производство автомобилей до прошлогодних показателей, за исключением автомобилей Gentra (в марте выпуск увеличился с 5018 до 5486 единиц).

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В начале марта компания сообщала, что планирует сдвинуть сроки поставок производимых автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников