Компания UzAuto Motors выпустила 44,4 тысячи автомобилей в январе-марте 2021 года, следует из отчёта Государственного комитета по статистике о промышленном производстве (.pdf).
По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Узбекистане упало на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 75,6 тысячи автомобилей (на 31,2 тысячи больше).
За три месяца 2021 года производство автомобилей марки Cobalt упало на 28,5% — с 17,7 тысячи до 12,6 тысячи единиц, Nexia на 66,4% — с 20,7 тысячи до 6958, Gentra на 41,9% — с 14,4 тысячи до 8399, Damas на 7,1% — с 12,9 тысячи до 12 тысяч, Spark на 78,2% — c 8256 до 1800. UzAuto Motors увеличила только выпуск Labo на 74,4% — с 1470 до 2564.
Производство автомобилей
январь
февраль
март
январь-март
2020
22 000
27 014
26 621
75 635
2021
5 235
17 141
22 078
44 454
Стоит отметить, что на снижение производства существенно повлияла приостановка производства авто, которую UzAuto Motors объявила 25 декабря в связи с модернизацией. Когда именно завод в Асаке (Cobalt, Nexia, Gentra, Spark производятся там) возобновил производство не сообщалось, но 27 января стало известно о введении в эксплуатацию нового сварочного цеха, который был построен за 23 дня.
Производство автомобилей в разрезе моделей
Модель автомобиля
январь 2020 / 2021
Февраль 2020 / 2021
Март 2020 / 2021
январь-март 2020 / 2021
Cobalt
5078 / 101
6301 / 6026
6 380 / 5 924
17 759 / 12 682
Nexia
5962 / 88
7608 / 3153
7 151 / 3 717
20 721 / 6 958
Damas
3989 / 4335
4496 / 3506
4485 / 4210
12 970 / 12 051
Gentra
4340 / 2
5102 / 2911
5017 / 5486
14 459 / 8 399
Spark
2320 / 39
3003 / 996
2933 / 765
8256 / 1 800
Labo
311 / 670
504 / 549
655 / 1345
1 470 / 2 564
Если вычесть январь из расчётов, то можно увидеть, что в феврале-марте компания не смогла восстановить производство автомобилей до прошлогодних показателей, за исключением автомобилей Gentra (в марте выпуск увеличился с 5018 до 5486 единиц).
В начале марта компания сообщала, что планирует сдвинуть сроки поставок производимых автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников