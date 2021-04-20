Компания UzAuto Motors выпустила 44,4 тысячи автомобилей в январе-марте 2021 года, следует из отчёта Государственного комитета по статистике о промышленном производстве (.pdf).

По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Узбекистане упало на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 75,6 тысячи автомобилей (на 31,2 тысячи больше).





За три месяца 2021 года производство автомобилей марки Cobalt упало на 28,5% — с 17,7 тысячи до 12,6 тысячи единиц, Nexia на 66,4% — с 20,7 тысячи до 6958, Gentra на 41,9% — с 14,4 тысячи до 8399, Damas на 7,1% — с 12,9 тысячи до 12 тысяч, Spark на 78,2% — c 8256 до 1800. UzAuto Motors увеличила только выпуск Labo на 74,4% — с 1470 до 2564.

Производство автомобилей



январь февраль март январь-март 2020 22 000 27 014 26 621 75 635 2021 5 235 17 141 22 078 44 454

Стоит отметить, что на снижение производства существенно повлияла приостановка производства авто, которую UzAuto Motors объявила 25 декабря в связи с модернизацией. Когда именно завод в Асаке (Cobalt, Nexia, Gentra, Spark производятся там) возобновил производство не сообщалось, но 27 января стало известно о введении в эксплуатацию нового сварочного цеха, который был построен за 23 дня.

Производство автомобилей в разрезе моделей

Модель автомобиля январь 2020 / 2021 Февраль 2020 / 2021 Март 2020 / 2021 январь-март 2020 / 2021 Cobalt 5078 / 101 6301 / 6026 6 380 / 5 924 17 759 / 12 682 Nexia 5962 / 88 7608 / 3153 7 151 / 3 717 20 721 / 6 958 Damas 3989 / 4335 4496 / 3506 4485 / 4210 12 970 / 12 051 Gentra 4340 / 2 5102 / 2911 5017 / 5486 14 459 / 8 399 Spark 2320 / 39 3003 / 996 2933 / 765 8256 / 1 800 Labo 311 / 670 504 / 549 655 / 1345 1 470 / 2 564

Если вычесть январь из расчётов, то можно увидеть, что в феврале-марте компания не смогла восстановить производство автомобилей до прошлогодних показателей, за исключением автомобилей Gentra (в марте выпуск увеличился с 5018 до 5486 единиц).

В начале марта компания сообщала, что планирует сдвинуть сроки поставок производимых автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников