Компания UzAuto Motors выпустила 5235 автомобилей в январе 2021 года, следует из отчёта о промышленном производстве Государственного комитета по статистике.

По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Узбекистане упало в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 22 тысяч автомобилей (на 16,7 тысяч больше).


Если в январе 2020 года UzAuto Motors выпустила 5078 единиц Cobalt, то за первый месяц этого года — всего 101. Падение производства наблюдалось и у Nexia (с 5962 до 88), Gentra (с 4340 до 2), Spark (с 2320 до 39). Все модели выпускаются на Асакинском автозаводе.

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При этом увеличился выпуск Damas (с 3989 до 4335) и Labo (с 311 до 670), которые производятся на заводе в Хорезмской области.

Снижение производства, скорее всего, связано с тем, что 25 декабря UzAuto Motors объявила о приостановке производства авто в связи с модернизацией. Когда именно завод в Асаке возобновил производство не сообщалось, но 27 января стало известно о введении в эксплуатацию нового сварочного цеха, который был построен за 23 дня.

Производство грузовых автомобилей снизилось с 272 до 250, автомобильных двигателей — с 19,8 тысяч до 1,9 тысячи.

12 февраля в UzAuto Motors сообщили о временной приостановке продаж Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti из-за установки «новой автоматизированной системы управления бизнес-процессами». Внедрение системы не отразится на сроки поставок машин по ранее заключенным договорам, заявили тогда в компании.