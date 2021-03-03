Компания UzAuto Motors планирует сдвинуть сроки поставок производимых автомобилей на 1−2 месяца. Об этом сообщили представители автопроизводителя во время пресс-тура для журналистов во вторник.

Причина — дефицит полупроводников во всем мире. Перебои с поставками чипов и нарушение логистических цепочек уже стали причиной закрытия целого ряда автозаводов, которые максимально сократили закуп микропроцессоров в начале 2020 года на заре коронавирусных локдаунов, говорится в сообщении.

Проблема повлияла и на компанию UzAuto Motors, в частности, на производственные планы второго квартала 2021 года.

«Управление глобальной системы поставок GM тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы найти решения для их требований в области полупроводников и смягчить воздействие на GM и наших партнеров, в числе которых UzAuto Motors. Наше намерение заключается в восполнении как можно больших производственных потерь на каждом предприятии», — заявил президент и управляющий директор GM по стратегическим рынкам, альянсам и дистрибьюторам Кристиан Соммер. Он считает, что ситуация стабилизируется уже во второй половине 2021 года.

Uzauto Motors возобновляет контрактацию на автомобили Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti с 3 марта, продажи которых были приостановлены 12 февраля. При этом сроки поставок планируется сдвинуть на 1−2 месяца.

Средства от новых контрактов направят на закупку сырья и комплектующих для обеспечения непрерывного производства автомобилей.

«Никакая остановка завода не планируется. При этом детали, производимые из полупроводников, будут поставляться авиатранспортом, и по мере поступления устанавливаться на уже выпущенные автомобили», — сообщили в руководстве Асакинского автозавода.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что стоимость седана Chevrolet Onix в Узбекистане будет варьироваться от 9 до 12 тысяч долларов. Локализация модели начнётся с четвёртого квартала 2022 года, а Tracker — с третьего квартала 2021 года.

В начале февраля сообщалось, что американский автопроизводитель General Motors сообщил, что приостановит работу трех заводов в Канзасе, Онтарио и Сан-Луис Потоси и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне глобального дефицита полупроводников.