Первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на VIII съезде партии в Гаване 18 апреля объявил о своей отставке, сообщил РБК.

По словам 89-летнего Кастро, он передаёт руководство молодому поколению, которое «полно страсти и антиимпериалистического духа». «Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников и, пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм», — сказал он.

Кубинский лидер отметил, что с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных соратников, закалённых десятилетиями опыта.

Рауль Кастро — младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, который передал ему исполнение обязанностей на ключевых постах. В 2008 году, после смерти брата, Рауль Кастро одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооружёнными силами Кубы.

В 2018 году в связи с принятием новой Конституции Кубы Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Компартии Кубы и главнокомандующего. Согласно новой редакции Конституции, в 2019 году на Кубе были воссозданы должности президента и премьер-министра.