20 апреля стартует первый этап программы — прием заявок, который продлится до 20 мая включительно. За ним последует второй этап — оценка заявок. Ее проведут эксперты и топ-менеджеры AKFA Group.

Программа разработана для поддержки одаренной молодежи и призвана создать необходимые условия для мотивации развития интеллектуальных и творческих способностей.

AKFA Future Step распространяется на студентов вузов Узбекистана по направлениям «Финансы», «Инжиниринг», «IT-технологии».

Принять участие в программе может каждый студент государственного или негосударственного вуза страны.

AKFA Future Step рассчитана на 25 студентов. Сумма гранта составляет 25 млн сумов на одного студента. Для участия необходимо заполнить форму участника на сайте программы и приложить мотивационное письмо. К рассмотрению также принимаются документы, подтверждающие достижения: сканированная копия зачетной книжки с результатами всех сессий, награды, дипломы и сертификаты, участие в волонтерских активностях и другие.

«В рамках проекта AKFA Future Step мы будем поддерживать и развивать обучаемых, перспективных и амбициозных молодых людей. У нас в стране много студентов, которые не боятся своих идей и не боятся защитить свои идеи, которые в скором будущем запустят инновационные стартапы, начнут реализовывать интересные проекты и окажут помощь нашей стране в целом. Мы ищем таких ребят и помогаем им реализовать свои способности на сто процентов. Даем им шанс стать лучшими в том, что они любят и чем живут», — отметил CEO AKFA Group Камран Гуламов.

На правах рекламы.