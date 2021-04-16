Площадь Самарканда увеличится с текущих 12,4 тысячи до 30,5 тысячи га за счёт присоединения части территорий близлежащих пяти районов. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Самаркандскую область, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Как изменится Самарканд после расширения. Фото: «Узбекистан 24».

По словам главы государства, к городу планируется присоединить 18 га площади за счёт Самаркандского, Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов. Это позволит превратить Самарканд в город-миллионник.

Кроме того, административным центром Самаркандской области станет Гулобод, где планируется ограничить движение автомобилей для удобства туристов и населения. «Здесь будет всё для туристов. Здесь автомобилям будет нельзя передвигаться… В Гулободе построим новый центр», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо думать о будущем, и без этих изменений «в Самарканд будет невозможно заехать».

Он поручил первому заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову, хокиму Самаркандской области Эркинжону Турдимову и министру строительства Батыру Закирову до конца года разработать генеральный план Самарканда с учётом расширения города.

Для этого также привлекается проектный институт из Турции.

Для улучшения системы управления в городе поэтапно появятся пять новых районов — Согдиана, Сиёб, Богишамол, Мароканд и Корасув (в презентации хокима был указан Янгикент). Президент добавил, что пока планируется создать 2−3 района.

В начале апреля хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, анонсируя расширение Самарканда, сообщил, что у города-миллионника «особый статус», который в том числе будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности.