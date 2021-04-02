Самарканд станет городом с населением более 1 миллиона человек. Об этом 31 марта на встрече с молодёжью объявил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

По его словам, Самарканд станет городом-миллионником максимум до конца 2021 года, в этом направлении ведётся подготовка.

«На самом деле, уже сейчас в Самарканде [неофициально] проживает один миллион человек. К городу присоединены несколько близлежащих районов. Мы хотим сделать Самарканд городом-миллионником с пятью районами в составе», — сказал глава областной администрации.

Хоким отметил, что у города-миллионника «особый статус», который в том числе будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности.

«Любой бизнесмен перед тем, как вложить деньки в какой-нибудь район, интересуется численностью населения. Спрашивает, есть ли трудовые ресурсы или нет. Если людей много, то он вкладывает деньги. Потому что, если в городе много людей, то это означает большое потребление, поток. Поэтому у городов-миллионников особый статус», — заявил он.

Эркинжон Турдимов привёл в пример Казахстан, население которого почти в два раза меньше, чем в Узбекистане (18,9 млн против 34,6 млн человек). Он указал, что в соседней стране имеется три города-миллионника — Алматы, Нур-Cултан и Шымкент, а в Узбекистане — только Ташкент.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Наманганскую область в июне прошлого года заявлял, что Намангану «нужно стремиться к городу-миллионнику». Глава государства также акцентировал внимание на инвестиционную привлекательность таких городов.