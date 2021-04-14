14 апреля прошёл саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

Имран Хан. Фото: Пресс-служба президента.

Стороны договорились принять дополнительные меры по продвижению приоритетных проектов в области транспорта и транзита, формированию благоприятных условий для наращивания товарооборота и усиления производственной кооперации, включая принятие соглашения о преференциальной торговле и «дорожной карты» сотрудничества в основных отраслях экономики, проведение совместных деловых форумов.

Кроме того, обсуждались вопросы возобновления авиасообщения между странами.

Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что в июле планируется проведение бизнес-недели с участием Пакистана, а также заседания межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание делового совета, совместная выставка промышленных товаров.

Вице-премьер — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов рассказал о проведении переговоров с пакистанскими авиакомпаниями Pakistan International Airlines и Serene Air. Последняя выразила интерес начать прямые рейсы в Узбекистан.

«Это и Бухара, и Самарканд. Важным также является предстоящее упрощение визового режима между странами, что также позволит привлечь больше туристов из Пакистана», — заявил он.

В начале года сообщалось, что Serene Air планирует организовать чартерные рейсы между Исламабадом и Ташкентом в рамках продвижения паломнического туризма в Узбекистан.

Министр строительства Илхом Махкамов добавил, что страны также обсуждали ускорение реализации проекта железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» протяженностью около 600 км. По его словам, в мае планируется организовать экспедиционное обследование строительных участков, расположенных в Афганистане.

Глава Минстроя также заявил, что Узбекистан рассматривает использование портов Пакистана. В марте рабочая группа изучила их возможности.

«В целях синхронизации нормативных документов, создания правовой базы для торговли, в сфере транспорта, транзита в настоящее время разработан проект соглашения о транзитной торговле. В переговорах отдельное ударение было сделано на развитие транспортно-транзитной отрасли между нашими странами, что действительно способствует сокращению транспортных затрат, ускорению транспортной перевозки», — заявил оню