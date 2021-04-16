Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) регулярно анализирует изменения спроса на рынках недвижимости и автомобилей. Увеличение спроса на этих рынках в январе-марте указывает на полное восстановление экономической активности в Узбекистане, говорится в исследовании, предоставленном «Газете.uz».

Рынок недвижимости

В марте количество заключенных в стране договоров на недвижимость по сравнению с февралем осталось без изменений и составило 20,2 тысячи, что на 34,4% больше, чем в марте прошлого года.

В Ташкенте, на который приходится более 30% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи составило 6170, что на 0,9% меньше, чем в феврале. При этом рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 32,6%, что в свою очередь показывает, что спрос на недвижимость вернулся к своей долгосрочной тенденции.

В региональном разрезе наиболее высокие годовые показатели темпов роста заключенных договоров с недвижимостью наблюдались в Навоийской (18%) и Ферганской (10,7%) областях и Каракалпакстане (10,4%). Рост зафиксирован в Джизакской (9,6%), Сырдарьинской (8,6%), Ташкентской (8,1%) и Хорезмской (8%) областях.

Постепенное восстановление экономического роста в стране и повышение спроса на недвижимость традиционно может стать причиной для дальнейшего роста цен.

Среди мер, которые сейчас способны поддержать рынок недвижимости, — начало реализации масштабной жилищной программы в этом году, на которую правительство направило 11,5 трлн сумов, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. В частности, в этом году планируется обеспечить 45 тысячи семей доступным жильем.





Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости

Таким образом, отмечают эксперты, ожидается ускорение темпов урбанизации за счет увеличения объема доступного жилья на рынке, что предполагает повышение деловой активности, спроса и качества жизни людей в целом.

Автомобильный рынок

В марте спрос населения на авторынке второй месяц подряд показал умеренный рост на 7,7% по сравнению с февралем. Продажи автомобилей выросли на 47,4% по сравнению с мартом 2020 года, когда продажа сократилась на 34,6% к предыдущему месяцу в результате локдауна по всей стране.





Индекс изменения количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей

За отчётный период количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами в Каракалпакстане (31,5%), Хорезмской (30,5%) и Джизакской (23,5%) областях.

При этом значительное уменьшение зафиксировано в Бухарской (7,9%), Кашкадарьинской (7%) и Андижанской (4,3%) областях.