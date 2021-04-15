Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за январь-март составил 1,42 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 336 млн долларов, или 31%, сообщила пресс-служба Центральный банк.

Объём отправленных денежных средств за рубеж достиг 353 млн долларов. В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 1,06 млрд долларов.





Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее объяснял, что прежде 30−35% переводов поступало в Узбекистан в наличной форме. Затем ограничение транспортного сообщения создало условия для того, чтобы наличные деньги перешли в форму денежных переводов.

Таким образом, рост денежных переводов по сравнению с прошлым годом может объясняться как постепенным восстановлением экономик стран-партнеров после кризиса, так и ростом числа электронных трансферов из-за транспортных ограничений.

За весь 2020 год денежные переводы в Узбекистан составили 6,03 млрд долларов. Переводы из России упали, но выросли из Турции, США, Республики Корея, Израиля и ещё ряда стран.