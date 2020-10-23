За девять месяцев текущего года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан снизился на 175 млн долларов (3,9%) и составил 4,3 млрд долларов, сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, по итогам 2020 года сумма переводов достигнет 5,5−5,6 млрд долларов, что на 6−8% меньше показателя прошлого года.

Глава ЦБ признал, что в апреле регулятор прогнозировал снижение денежных переводов на 25% из-за пандемии коронавируса, но сокращение оказалась не столь резким.

«В наших расчетах мы не учли один фактор… Согласно опросам, раньше 30−35% переводов поступало в Узбекистан в наличной форме. На сегодняшний день ограничение транспортного сообщения создало условия для того, чтобы те наличные деньги перешли в форму денежных переводов. В итоге в статистике денежных переводов не наблюдалось резкого снижения», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Прогноз по денежным переводам в рамках оптимистичного, основного и рискового сценариев. Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Мамаризо Нурмуратов сообщил, что в рамках основного сценария ЦБ ожидает рост денежных переводов со следующего года.

«Потому что текущая ситуация в России, спрос на трудовые ресурсы приведут к росту зарплат. В свою очередь, это окажет влияние на денежные переводы», — сказал он.

Согласно презентации Центробанка, в оптимистичном сценарии макроэкономического развития ожидается, что денежные переводы в Узбекистан в 2021 году вырастут на 2−3%, а в 2022—2023 годах будут на одном уровне. При этом рисковый сценарий предусматривает снижение отправлений на 4−5% в 2021 году, на 1,5−2% — в 2022 году, с сохранением в 2023 году уровня предыдущего года.

Мамаризу Нурмуратов также сообщил, что на Россию приходится 72% всех международных денежных переводов.