Объём трансграничных переводов физических лиц в Узбекистан за 2020 год составил 6,03 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом (6,01 млрд долларов) на 17,4 млн долларов, или 0,3, следует из отчёта Центрального банка.

Это больше, чем доходы Узбекистана от экспорта золота, которые по итогам прошлого года составили 5,8 млрд долларов.

При этом объём валютных средств, отправленных из страны, достиг 1,19 млрд долларов, что на 157,2 млн долларов, или 15%, больше, чем за предыдущий год (1,04 млрд долларов).

Положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 млрд долларов.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Переводы из России упали 5,1% — с 5,07 до 4,81 млрд долларов. Но при этом они выросли из Казахстана — на 8,3% (с $357 млн до $386,8 млн), Турции — 28,7% (с $152,6 млн до $196,4 млн), США — в 2 раза (с $167,4 млн до $344,8 млн), Республики Корея — в 2,1 раза (с $120,5 млн до $258,2 млн), Израиля — в 2,2 раза (с $58,6 млн до $132,4 млн), Швеции — на 79% (с $24,9 млн до $44,7 млн) и других стран.

По данным ЦБ, ограничение перемещения физических лиц через границу Узбекистана в рамках введённых карантинных мер и, соответственно, сокращение ввоза наличных валютных средств, послужило основной причиной сохранения объёмов, поступивших трансграничных денежных переводов резидентам на уровне аналогичного периода 2019 года.

Этот фактор объяснял председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов. Он признавал, что в апреле 2020 года регулятор прогнозировал снижение денежных переводов на 25% из-за пандемии коронавируса, но сокращение оказалась не столь резким.

«В наших расчетах мы не учли один фактор… Согласно опросам, раньше 30−35% переводов поступало в Узбекистан в наличной форме. На сегодняшний день ограничение транспортного сообщения создало условия для того, чтобы те наличные деньги перешли в форму денежных переводов. В итоге в статистике денежных переводов не наблюдалось резкого снижения», — сказал глава Центробанка.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Трансграничные денежные переводы — перевод (движение) денежных средств от отправителя к получателю через международные платежные системы с целью зачисления денежных средств на счет получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Денежные переводы могут не только использоваться краткосрочными работниками для направления средств своим семьям и нерезидентами (которые включают работников, пребывающих за границей более одного года), но и осуществляться для совершения расчётов по внешнеторговым операциям. В этой связи, сумма денежных переводов и наличного ввоза иностранной валюты физическими лицами — резидентами уменьшается на сумму, оценённого на основании опроса челночного экспорта, оцененного по итогам 2020 года в размере 26 млн. долларов.