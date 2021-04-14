Программа основных мероприятий по подготовке к выборам президента Узбекистана утверждена 14 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба ЦИКа.

«В программе подробно отражена предстоящая поэтапная работа по подготовке совместно с партнерскими организациями к выборам президента, которые впервые пройдут на основе Избирательного кодекса, а также конкретно указаны сроки исполнения задач и ответственные исполнители», — говорится в сообщении.

Отметим, что Избирательный кодекс, вступивший в силу с июня 2019 года, объединил в один документ законы о выборах президента, депутатов, сенаторов, о ЦИК и о гарантиях избирательных прав граждан. Ранее выборы проводились на основе соответствующего закона.

В программе основных мероприятий определены задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей, внедрению информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс и проведению подготовки к выборам с учетом пандемии коронавируса.

Согласно программе, для членов всех окружных и участковых избирательных комиссий будут проводиться семинары, тренинги, учебные занятия, конференции и круглые столы, чтобы обеспечить правовое и методическое сопровождение процесса.

На заседании Центризбиркома также были приняты положения, определяющие порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, проводящих выборы президента Узбекистана, а также о порядке проведения предвыборной агитации кандидатами на пост президента.

Напомним, в феврале в Конституцию была внесена поправка, касающаяся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября. В этом году этот день выпадает на 24 октября.

Центризбиркому в этом году из государственного бюджета «на текущие расходы» выделено в 74 раза больше средств, чем в 2020 году, — 304,2 млрд сумов против 4,1 млрд.

В послании парламенту в конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».