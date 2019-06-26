Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня подписал закон «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан», принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 февраля и одобренный Сенатом 28 февраля. Новый кодекс вступил в силу с 26 июня.
«Газета.uz» подробно писала о кодексе в феврале. Его полный текст будет опубликован позже.
Документ объединяет нормы законов, регулирующих отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов президента, депутатов Законодательной палаты, членов Сената, депутатов областных, районных и городских кенгашей народных депутатов.
В связи с принятием кодекса утратили силу следующие законы:
- «О выборах Президента Республики Узбекистан» от 18 ноября 1991 года;
- «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан» от 28 декабря 1993 года;
- «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» от 5 мая 1994 года;
- «О гарантиях избирательных прав граждан» от 5 мая 1994 года;
- «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» от 30 апреля 1998 года.