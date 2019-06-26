Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня подписал закон «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан», принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 февраля и одобренный Сенатом 28 февраля. Новый кодекс вступил в силу с 26 июня.

«Газета.uz» подробно писала о кодексе в феврале. Его полный текст будет опубликован позже.

Документ объединяет нормы законов, регулирующих отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов президента, депутатов Законодательной палаты, членов Сената, депутатов областных, районных и городских кенгашей народных депутатов.

В связи с принятием кодекса утратили силу следующие законы: