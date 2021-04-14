Автомобиль Nexia, за рулем которого находился 33-летний Нурлан М., и мотоцикл РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А., столкнулись на улице Зиёлилар напротив здания «Узавтотранса» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. ДТП произошло 14 апреля примерно в 8:20, сообщила пресс-служба ГУВД.

В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По предварительным данным причиной столкновения стал манёвр разворота, совершенный водителем легкового автомобиля, при котором был проигнорирован приоритет транспорта, движущегося по прямой.

В ГУВД водителям напомнили о необходимости убедиться в том, что при развороте или повороте автомобиль не создаёт никому помехи. Мотоциклистов призвали заранее сбавлять скорость при пересечении опасной зоны.