Акции протеста проходят второй день в американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье сотрудница полиции застрелила 20-летнего афроамериканца Данте Райта при задержании, сообщает CNN.

Как уточняет The New York Times, полиция остановила автомобиль Данте Райта 11 апреля за нарушение правил дорожного движения для проверки документов, во время которой выяснилось, что у 20-летнего мужчины был ордер на арест. Полицейские попытались задержать Райта, но он вернулся за руль, что спровоцировало короткую потасовку. В этот момент офицер полиции Ким Поттер выстрелила в него.

Начальник городской полиции Тим Гэннон, комментируя инцидент, заявил, что сотрудница полиции намеревалась использовать электрошокер и выстрелила случайно. Из видеозаписи камеры, закреплённой на теле Ким Поттер, можно увидеть, как она направляет пистолет на Данте Райта и кричит: «Тазер! Тазер! Тазер!» (название электрошокового оружия — ред.). После выстрела она ругается и говорит двум другим офицерам полиции: «Я только что выстрелила в него». До окончания расследования офицер отправлена в административный отпуск.

Автомобиль с Данте Райтом проехал несколько кварталов, после чего столкнулся с другой машиной. Полиция и скорая констатировали смерть мужчины на месте происшествия. Судмедэксперт подтвердил, что Данте Райт скончался от огнестрельного ранения в грудь.

