Музыка занимает важное место в сердце человека. Научные исследования показали, что воздействием на людей обладают мелодия, громкость и темп музыки. На концертах зрители одновременно веселятся или грустят, а строевой хор помогает синхронизировать деятельность роты солдат. Эти особенности восприятия музыки можно с успехом использовать в бизнесе.

Аудиомаркетинг — это новое для Узбекистана направление. Оно помогает управлять поведением потребителей с помощью фоновой музыки. В развитых странах правильно организованный коммерческий звук помогает компаниям привлекать клиентов, увеличивать продажи, делать бренд узнаваемым, повышать эффективность работы сотрудников.

Как и где использовать музыку





Владельцы супермаркетов уделяют большое внимание оформлению торгового зала и освещению, но совсем не задумываются о том, что люди, совершая покупки, не должны слушать чужие разговоры и шум тележек.

Современные торговые центры с помощью фоновой музыки незаметно управляют поведением покупателей: когда посетителей мало, включают медленную музыку и клиенты расслабленно ходят вдоль витрин и изучают новые товары. Когда людей много, играет быстрая музыка. Так покупатели быстрее принимают решение о покупке и идут к кассе. Аналитики Western Kentucky University доказали, что такой подход увеличивает число незапланированных покупок на 35%.

Оборудование для фоновой акустики также дает возможность использовать оперативный маркетинг. Например, можно объявить в эфире о снижении цен на хлеб в течение двух часов. Это приведет к моментальному скачку продаж хлеба.





Многим доводилось уходить из ресторана, потому что было шумно и неудобно разговаривать. Или, наоборот, общаться было неловко — в заведении было так тихо, что можно было слышать разговоры посетителей и персонала. Это явление можно устранить, добавив правильной «вкусной» музыки.

Большинство успешных рестораторов считает, что фоновая музыка создает уютную атмосферу, улучшает аппетит, погружает посетителей в тематику заведения. По данным Restaurant Management Magazine, воспроизведение быстрых композиций днем и использование медленных в вечернее время улучшает показатели ресторана на 16%.





Фитнес-клубы выбирают ритмичные музыкальные композиции, которые помогают тренироваться эффективнее. В известном спортивном исследовании было выявлено, что энергичная музыка усиливает выносливость спортсменов на 7%, так как отвлекает от усталости и выравнивает ритм дыхания, а также повышает мотивацию, если ее темп 125−140 bpm.





Фоновая акустика в офисных помещениях решает две основные задачи:

Повышает эффективность труда. В open-space офисах сотрудники в атмосфере музыки могут изолироваться от источников раздражения и сосредоточиться на работе. Этот способ будет эффективным, если мелодии не будут отвлекать текстами песен. Обратная ситуация — если в офисе излишне тихо, то рабочая атмосфера становится «угнетающей». Сохраняет конфиденциальность разговоров. Уровень шума в офисах обычно неравномерный — любой сотрудник может случайно подслушать беседы коллег. Однако, если воспроизводить музыку на 10% громче фонового шума, то речь собеседников уже на расстоянии пяти метров становится практически неразборчивой.

Какой должна быть фоновая музыка

Чтобы фоновая акустика работала во благо, важно знать: не каждая мелодия будет способствовать росту продаж.

Так, в торговых центрах и магазинах лучше разделить территорию на определенные зоны, где будут проигрываться специально подобранные композиции. К примеру, использование французской музыки мотивирует людей покупать выпечку, а детские песни удержат детей у витрин с игрушками.

Лайфхак для владельцев бизнеса: можно составить несколько плейлистов для фоновой музыки с разным темпом (утренний, дневной, вечерний и на тему праздников). Композиций должно быть много, чтобы не надоедать продавцам и покупателям. Эти усилия обязательно преобразуются в прибыль.





К сожалению, часто владельцы бизнеса не уделяют должного внимания фоновой акустике: покупают бытовую или противопожарную аудиосистему, а затем устанавливают ее без специальных расчетов. В результате техника быстро выходит из строя, потому что не рассчитана на длительную нагрузку, в том числе на открытом воздухе. Либо же музыка не оказывает должного воздействия из-за низкого качества воспроизведения.

Плохое звучание, неправильно подобранная музыка или ее отсутствие является одной из частых причин маленькой посещаемости. Поэтому приобретение профессиональной фоновой акустики не пустая трата денег, а настоящая инвестиция.

Акустические решения для фоновой музыки должны разрабатываться исходя из физических свойств помещения и поставленных задач. Звучание должно быть максимально равномерным и не иметь перепадов громкости на разных участках. Специалисты biamp.uz владеют методиками компьютерного проектирования акустических систем, где учитываются все перечисленные параметры.

Если считать фоновую акустику инвестицией, то все компоненты должны быть рассчитаны на длительную непрерывную работу, гарантировать качественное воспроизведение, не требовать специальных знаний для эксплуатации техники.

Если необходимо «озвучить» бизнес, нужно внимательно отнестись к выбору аудиооборудования и плейлистам, чтобы не приобрести имидж дешевой палатки, торгующей не очень хорошим товаром.

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