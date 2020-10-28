В перечень государственных активов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности, вошли 62 объекта. Об этом говорится в указе президента от 27 октября.

В список включены:

6 предприятий строительства и строительной индустрии — АО «Кварц», АО «Трест-12», ООО «Узшахар курилиш инвест», «Кишлок курилиш инвест» и другие.

26 проектно-исследовательских организаций — ГУП «УзшахарсозликЛИТИ», «ТошкентбошпланЛИТИ», «Сувлойиха», «Узгазлойиха», «УзГИП», «Ташгипрогор» и другие;

2 предприятия химической промышленности — «Ферганаазот» и «Узбеккимёмаш заводи»;

4 финансовых и лизинговых предприятия — страховая компания «Кафолат», ГУП «Узмелиомашлизинг», «Узагролизинг» и «Курилишмашлизинг»;

4 нефтегазовых предприятия — «Олот нефт газ кидирув экспедицияси», «Бухорогазсаноаткурилиш», «Туйтепа металл курилмалари» и «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари»;

2 мобильных оператора — Universal Mobile Systems (Mobiuz) и Rubicon Wireless Communications (Perfectum);

5 винодельческих предприятия — «Самаркандский винкомбинат имени Ховренко», «Тошкентвино», «Узбекистон шампани» и другие.

5 предприятий, предоставляющих гостиничные и другие услуги, — гостиница Hyatt Regency Tashkent, бизнес-центр Poytaxt, ГУП «Центр по организации электронных онлайн-аукционов», «Узсаноатэкспорт», государственный дом приемов «Навруз»;

еще 8 других предприятий — АО «Фотон», Coca-Cola Uzbekistan, Ташкентский кислородный завод Министерства здравоохранения, Кокандский механический завод и другие.

«Газета.uz» сообщала о некоторых из них. Например, гостиницу Hyatt Regency Tashkent планировалось приватизировать за счет 110 млн долларов из средств инвестфонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.

Приватизация Coca-Сola Uzbekistan планируется с 2018 года. В июне стало известно, что госдолю намечено продать на основе открытых торгов.





Как удалось выяснить «Газете.uz», среди предприятий, которые готовят к приватизации, есть проектно-исследовательская организация, где долей владеет хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, — «Узгазлойиха». У него вторая по размеру доля — 34,47%, в то время как Агентству по управлению госактивами принадлежит 63,4%. Оставшимися 2% владеет 21 физлицо.

Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже госимущества поручено обеспечить по каждому госактиву: