Родители 16-летней школьницы из Термеза обратились в Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности с требованием принять законные меры в отношении Б. Э. По их словам, в начале 2020 года этот мужчина дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, сообщил сенатор Фарход Бокиев.

В обращении родителей говорится, что в первый раз мужчина изнасиловал школьницу в январе 2020 года. В феврале того же года он повторил это, угрожая распространением информации об изнасиловании через социальные сети.

Управление координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Термеза в течение почти 14 месяцев не приняло законные меры в отношении подозреваемого.

«Управление провело некачественное расследование, приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также в УКД ОВД Термеза работают друзья лица, совершившего преступление. По этой причине дело „замяли“, что послужило причиной обращения родителей потерпевшей в Сенат в качестве крайней меры», — сообщил сенатор.

Фарход Бокиев подчеркнул, что комитет взял на контроль всестороннее и объективное проведение данного расследования и принятие по его итогам законного решения.