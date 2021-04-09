В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сообщается о столкновении двух составов на станции «Беруни» в Ташкентском метрополитене. Компания «Узбекистон темир йуллари» назвала эту информацию «фейковой».

По данным компании, кадры были сделаны одним из пассажиров метро 7 апреля, когда в 08:40 «по технической причине» остановился подвижной состав на станции «Гафур Гулям». Пассажиры были высажены и пересажены на следующий поезд, прибывший резервом.

«Поезд, с которого высажены пассажиры, был отбуксирован на станцию „Беруни“. Именно момент буксирования запечатлён на видео», — говорится в сообщении.

В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда.

8 апреля работу приостанавливала Сергелийская ветка Ташкентского метро. Пассажиры были эвакуированы по эстакаде. Причиной остановки движения поездов, которая продлилась чуть более 6 часов, стало повреждение кронштейна контактного рельса.