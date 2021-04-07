5 апреля в 726 махаллях по Узбекистану начался сбор данных о социально-экономическом благополучии женщин, детей и домохозяйств — мультииндикаторное кластерное обследование в домохозяйствах (MICS). Обследование проводится совместно Государственным комитетом по статистике и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Предыдущее MICS проводилось в 2006 году.

Как сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Ташкенте, обследование продлится до 31 июля. Правительство и партнеры по обследованию призвали жителей «открыть двери своих домов для исследователей, которые будут собирать данные».

Данные и индикаторы обследования необходимы для принятия решений, планирования и реализации национальной политики, программ развития и услуг в социальной сфере.

Они также важны для отслеживания прогресса Узбекистана в достижении Целей устойчивого развития и будут включены в международные базы данных.

За последние два десятилетия более чем в 100 странах было проведено более 300 обследований MICS. Они позволили получить данные по ключевым показателям благополучия детей и женщин и помочь в формировании политики для улучшения их жизни.