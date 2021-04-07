С начала 2021 года таможенники Узбекистана во взаимодействии с другими правоохранительными органами предотвратили незаконный оборот более 65 кг наркотиков в 124 случаях нарушений таможенного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В одном из последних случаев в Сергелийском районе Ташкента было изъято более 6,6 кг опия и гашиша.

В ходе оперативного мероприятия был остановлен и осмотрен автомобиль Matiz, за которым велось оперативное наблюдение. В машине обнаружена коробка с пятью свёртками, замотанными скотчем. В свёртках был опий — свыше 3,9 кг и гашиш — более 2,8 кг. По факту преступления возбуждено уголовное дело.