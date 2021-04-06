ГУВД Ташкента прокомментировало распространяемую в сети информацию о том, что 41-летний Александр Бочаров умер якобы от телесных повреждений, причиненных ему в отделе внутренних дел №3 УКД ОВД Юнусабадского района, куда он был доставлен 1 апреля.

«Действительно, 1 апреля в 21:00 ранее четырежды судимый Александр Бочаров и еще двое лиц, также ранее судимые Дмитрий Л., 1979 года рождения, и Анатолий Л., 1970 года рождения, были доставлены в ОВД №3 Юнусабадского района для опроса. После опроса, длившегося в среднем 45 минут, все трое были отпущены, в том числе, Александр», — сообщила пресс-служба ГУВД.

Утром 2 апреля, примерно в 4:00—4:30 тело Александра Бочарова было обнаружено возле дома №30, говорится в сообщении. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В первичной справке, выданной территориальным филиалом Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, приведены заболевания, имеющиеся у покойного, в частности, ишемическая болезнь сердца, гематогенный туберкулез, полиорганная недостаточность, двусторонний плеврит легких, отек головного мозга и отек легких, хронический гепатит, наркотическая зависимость, алкогольная интоксикация.

По данному факту прокуратурой Юнусабадского района ведется доследственная проверка.