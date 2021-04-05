Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности рассматривает внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты для «совершенствования законодательства об оружии», сообщил сенатор Фарход Бокиев.

Закон состоит из 14 статей, предусматривающих внесение изменений и дополнений в 11 законов.

По его словам, в действующем законе «Об оружии» полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия и боеприпасов возложены на органы Национальной гвардии.

Однако осуществление контроля за соблюдением правил хранения гражданского и служебного оружия и боеприпасов, а также принятие мер по выявленным нарушениям возложено на органы внутренних дел.

В иностранных государствах отношения в сфере оборота оружия, то есть лицензирование и выдача разрешений, а также контроль за соблюдением их требований возложены на единый государственный орган, отметил Фарход Бокиев.

«В связи с этим и в нашей республике есть необходимость передачи единому государственному органу функций лицензирования и выдачи разрешений, а также осуществления контроля в сфере оружия», — заявил сенатор.

Член Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности также напомнил, что после принятия закона «Об оружии», помимо огнестрельного оружия, было разрешено владеть пневматическим, газовым, сигнальным, клинковым, метательным оружием и электрошоковыми устройствами. Но за незаконное владение вышеуказанным оружием, не являющимся огнестрельным, в законодательстве нет ответственности.

В Кодексе об административной ответственности и в Уголовном кодексе предусмотрена только ответственность за несоблюдение правил хранения и незаконного владения огнестрельным оружием.

По данным сенатора, в 2020 году не было правовых оснований для привлечения лиц к ответственности по 2174 выявленным случаям, связанным с владением неогнестрельным оружием без разрешения.

«Это создает для граждан возможность „свободного оборота“ неогнестрельного оружия. Проще говоря, при незаконном владении огнестрельным оружием, то есть хранении его дома, ношении на улице, перевозке в образовательные учреждения и в других случаях нет „гарантии“, что владелец оружия не будет использовать его в различных преступных целях», — считает он.

Фарход Бокиев указал, что по этой причине для восполнения «правового пробела» в законодательстве предусматривается внесение следующих изменений и дополнений:

во-первых, передача от Национальной гвардии органам внутренних дел функций государственного регулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов к нему;

функций государственного регулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов к нему; во-вторых, введение уголовной и административной ответственности за незаконный оборот оружия, являющегося неогнестрельным, или нарушение правил оборота оружия;

или нарушение правил оборота оружия; в-третьих, приведение существующих в законодательстве понятий, видов оружия и их правового закрепления в соответствие с законом «Об оружии».

Президент подписал закон «Об оружии» в июле 2019 года, который устанавливал «правовые рамки, жёсткие правила и требования в отношении оборота оружия и его использования».