Органы Службы государственной безопасности Узбекистана в 2020 году предотвратили четыре террористических акта, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу СГБ. Два из них планировалось совершить в Узбекистане и два — в странах СНГ, говорится в сообщении.

По данным СГБ, в прошлом году была пресечена деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций. Кроме того, в страну были возвращены и привлечены к ответственности 98 граждан Узбекистана, скрывавшихся за границей из-за обвинений в причастности к экстремистским и террористическим организациям.

Из незаконного оборота в течение года было изъято более 747 кг наркотических средств, 251 тысяча штук психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4781 боеприпас и 24,4 кг взрывчатых веществ, отмечается в сообщении.

СГБ также сообщила о пресечении более 540 фактов, связанных с коррупцией. Благодаря пресечённым фактам хищения и нецелевого использования бюджетных и кредитных средств в пользу государства было взыскано 557 млрд сумов.

Было разоблачено 102 преступной группы, связанной с незаконной миграцией и торговлей людьми. Пресечено незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей на сумму более 58,3 млрд сумов.

Ранее сообщалось, что в 2018—2019 годах Служба государственной безопасности совместно с иностранными спецслужбами предотвратила девять террористических актов, из них два — на территории Узбекистана.

5 апреля в Узбекистане отмечается День СГБ. В этот день в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан».