Служба государственной безопасности Узбекистана совместно с иностранными спецслужбами предотвратила девять террористических актов в 2018—2019 годах. Из них два теракта планировались на территории Узбекистана, сообщило УзА.

За этот же период органами СГБ было конфисковано более 625 кг наркотиков, товарно-материальных ценностей на сумму около 97,7 млрд сумов, которые пытались незаконно перевезти через границу, а также предотвращено свыше 500 коррупционных преступлений.

В рамках гуманитарных операций «Мехр-1» и «Мехр-2» в прошлом году в Узбекистан из стран Ближнего Востока были возвращены 220 женщин и детей. Кроме того, сообщается о возвращении на родину из Афганистана «десятков узбекистанцев», оказавшихся в сложной ситуации под влиянием чуждых идей.

5 апреля, согласно закону от 2018 года, отмечается День СГБ. В этот день в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан».