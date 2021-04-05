На северные районы Узбекистана 6 апреля начнётся вынос тёплой и сухой воздушной массы с районов зарубежного юга. Погода ожидается без осадков, лишь по предгорным и горным районам местами возможен дождь, сообщил Узгидромет.

Дневная температура воздуха повысится до +18…+20 и приблизится к нормальным значениям. Со среды тёплая воздушная масса распространится на всю территорию страны. Ожидается преобладание малооблачной погоды.

Дневная температура воздуха по центральным, восточным районам постепенно будет повышаться до +23…+26 градусов, по северу и югу до +27…+32 градусов, что на 2−3 градуса выше среднемноголетних значений.

По горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1600 м 5−9 апреля лавиноопасно.