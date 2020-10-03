С отопительного сезона 2020−2021 годов для потребителей устанавливается новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения.
Согласно постановлению президента от 2 декабря 2019 года расчеты с потребителями за отопление переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.
В Ташкенте тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума, следует из сообщения предприятия «Тошиссиккуввати».
Начало отопительного периода будет определено решением хокима Ташкента. Остальные тарифы остаются на прежнем уровне, отмечает «Тошиссиккуввати».
Вазген Ксеракопян
Подсчитал и дурно стало. Полтора миллиона за сезон? Надеюсь я просто неправильно посчитал )))
Рустам ᅠ
Здравствуйте вы что там вообще что-ли? Теперь посчитайте что мы деньги сдавали за год и теперь будем сдавать их за 5 месяцев
Key Lee
Это, блин, около 200 000 в месяц, что ль, выходит? Чё за?
Lesha K
Огого! Интересно, а отказаться можно от предоставляемых услуг обычному жителю многоквартирного дома?
Виктор Неизвесный
А кто даст разъяснения? В квартире имеется как жилая, так и не жилая площадь, батареи и радиаторы имеются не в каждой комнате. Как и кому платить за отопление? Нужны ли будут новые лицевые счета, персональные кабинеты?
Galina Fimasobak
Начало отопительного периода начинается не по приказу хокима, а тогда, когда у меня дома заработает отопление. И этот факт пусть каждое тсж актирует и отправляет в теплоэнерго. А то получится, что теплоэнерго подаст горячую воду в трассу, а потом начнётся наладка системы отопления по каждому дому. А это может затянуться на несколько дней. И что, мы должны оплачивать из кармана несуществующие отопление в течение этого периода?
Пусть тсж договаривается с теплоэнерго с какого числа ФАКТИЧЕСКИ началось отопление по каждому дому. И с этого числа и должен платить потребитель.