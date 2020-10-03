С отопительного сезона 2020−2021 годов для потребителей устанавливается новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения.

Согласно постановлению президента от 2 декабря 2019 года расчеты с потребителями за отопление переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

В Ташкенте тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума, следует из сообщения предприятия «Тошиссиккуввати».

Начало отопительного периода будет определено решением хокима Ташкента. Остальные тарифы остаются на прежнем уровне, отмечает «Тошиссиккуввати».