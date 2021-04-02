Сегодня, 2 апреля, по большей территории Узбекистана в ночные часы отмечались заморозки в воздухе и на почве до −2…−1 градуса, виной тому холодный антициклон с южных районов Западной Сибири, сообщил Узгидромет.

В дневные часы антициклон сместится на восток, и с зарубежного юга начнется вынос теплого воздуха, воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В субботу вынос теплого воздуха усилится, в ночные часы температура составит 0…+5 градусов, днем температура повысится до +19…+22° тепла, что на 2−3 градуса выше среднемноголетних значений начала апреля. По Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь по северным районам местами пройдет дождь, возможна гроза.

В воскресенье влажная воздушная масса охватит всю территорию страны. Повсеместно пройдут дожди, возможны грозы, местами усиление ветра до 17−22 м/с. По северным районам дождь ожидается в ночные и утренние часы, по областям Ферганской долины атмосферный фронт с дождями и грозами подойдет вечером.

Температура воздуха составит ночью +8…+13, днем не превысит +11…+16 градусов.

По Ташкентской области и областям Ферганской долины дожди сохранятся ночью и утром 5 апреля.

По предгорным и горным районам республики 4−5 апреля дожди будут сильными, в связи с чем в этих районах возможно прохождение селей. Кроме того, 2−4 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1600 м лавиноопасно.