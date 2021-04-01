Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 апреля провёл совещание по вопросам улучшения первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», глава государства закрепил ряд руководителей за областями, чтобы они курировали выполнение задач в этом направлении. Поручено применить опыт Сырдарьи по созданию медбригад в сёлах и махаллях и разделению население на четыре группы риска с последующим обследованием и лечением.

Президент сообщил, что комплекс вице-премьера Азиза Абдухакимова, на которого также возложена задача по руководству Министерством физкультуры и спорта, будет отвечать за работу с населением из первой и второй групп риска (здоровые и те, кто ведёт нездоровый образ жизни).

Замглавы Минспорта Аваз Каримов должен организовать массовую гимнастику среди населения, распределив спортивных инструкторов.

Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев будет работать с третьей и четвёртой группами (больные и лица, нуждающиеся в уходе или имеющие инвалидность).

«Реформировать сферу медицины непросто. Это не то же самое, что посадить и собрать хлопок», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев указал, что необходимо усовершенствовать вертикаль работы республиканских специализированных центров и закрепить их за сельскими врачебными пунктами.

«В этом вопросе необходимо расширить опыт Намангана, не нужно отправлять всех пациентов в столицу, а создавать условия для получения специализированной медицинской помощи в местах проживания… Раньше мне говорили, что 5000 человек стоят в очереди в центр в Ташкенте, все они приезжие. Это говорит о том, что нет системы», — сказал он.

В Наманганской области, которая приведена как пример, медработники провели медосмотр 37 тысяч человек в 763 махаллях. Для 22 тысяч из них организовано амбулаторное лечение, для 4500 — стационарное лечение в областных, районных и городских медучреждениях.

По словам президента, в ближайшее время планируется внедрить систему, в рамках которой начальники управления здравоохранения областей будут возвращать пациентов, прибывших для лечения в Ташкент.

«Потому что мы создаём условия в каждой области. Специалисты из Ташкента обучают [медработников] на местах. Отныне необходимо прекратить утруждать пациентов», — сказал он.

Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев. Фото: Пресс-служба президента.

Чтобы пациенты получали лечение в своих областях, министр здравоохранения должен определить случаи, при которых им можно отправляться на лечение в Ташкент, в том числе при экстренных и сложных операциях.

Во время инвентаризации в больницах Ташкента установлено нецелевое использование 30−40% мест для «скорой» помощи. В результате в 6 раз увеличено число ордеров на плановое бесплатное лечение со стороны семейных врачей. Общее число таких ордеров доведено до 50 тысяч (в прошлом году в столице выдано 8000 ордеров).

В прошлом году из 84 тысяч пациентов, нуждающихся в лечении в специализированных центрах, бесплатный ордер получила только 51 тысяча, или 61%.

Министерству финансов поручено в текущем году увеличить ассигнования на ордеры в 1,5 раза и выделить дополнительно 80 млрд сумов (с доведением до 250 млрд сумов).

Министерству здравоохранения поручено до конца текущего года совместно с хокимиятами организовать лечение каждого больного с указанием точного места и срока лечения. Специализированные медицинские центры обучат более 3000 семейных врачей на краткосрочных курсах.