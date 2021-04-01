Президент Узбекистана проводит совещание, посвященное результатам работы, проделанной по поручениям на ноябрьском совещании о внедрении новой патронажной системы в сфере здравоохранения, передает корреспондент «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев отметил, что медицина в очень тяжелом положении. Он подверг критике работу руководителей системы здравоохранения.

Президент заявил, что руководители, которые будут выступать с отчётом, должны ответить на три вопроса:

Что показало создание медицинской карты, разделение населения на группы риска?



Сколько граждан получили выгоду от создания медицинских бригад в махаллях, началась ли адресная работа с населением?



Какие услуги в медицинских учреждениях платные, а какие бесплатные?

«Во время пандемии много средств растрачено без счёта. Многие задачи остаются на бумаге. К сожалению, многие руководители не понимают эти задачи», — сказал президент.

Поэтому, отметил он, за прошедшие шесть месяцев в Каракалпакстане, Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях уволены руководители управлений здравоохранения и 37 руководителей районных (городских) медобъединений.

«И сегодня руководители, который не изучают проблему, не меняют свое мировоззрение, не могут ответить на вышеназванные вопросы, будут уволены», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент закрепил ряд руководителей за областями для доведения до конца принятых указов и постановлений:

Вице-премьер Бехзод Мусаев — Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Бухарская области;

Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев — Ташкентская область и Ташкент;

Первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов — Каракалпакстан и Хорезмская область;

Начальник Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев — Джизакская и Навоийская области;

Замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова — Андижанская, Наманганская и Ферганская области;

Замминистра здравоохранения Абдулла Азизов — Самаркандская и Сырдарьинская области.

Руководители должны до 1 мая начать применять опыт Сырдарьинской области и 26 районов и городов. Им необходимо организовать работу следующим образом: создать медицинские бригады в кишлаках и махаллях, сформировать медицинские карты, разделить население на четыре группы риска, провести адресные работы по обследованию и лечению.

В частности, для полного охвата 236 махаллей Сырдарьинской области (850 тысяч человек) создана 421 медицинская бригада, закреплены 1800 медицинских работников.

Эти медбригады провели «инвентаризацию здоровья» и создали медицинскую карту, разделив население на четыре группы риска:

Здоровые;

Болезней нет, но ведут нездоровый образ жизни;

Пациенты (больные);

Нуждающиеся в уходе и инвалиды.

В Сырдарье 154 тысячи человек (19,5%) входят в группу «здоровых», 356 тысяч (45%) ведут нездоровый образ жизни, 257 тысяч (32,5%) болеют, 25,5 тысячи (3%) нуждаются в уходе или являются инвалидами.

Например, в Баяутском районе 31 тысяч человек (43% населения) считают себя здоровыми, но имеют риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, заболеваниями легких из-за лишнего веса, неправильного питания и вредных привычек.

Если не начать адресную работу с ними сейчас, то завтра они превратятся в пациентов с хроническими заболеваниями, подчеркнул президент.

В Чиланзарском районе Ташкента 145 медбригад изучили состояние здоровья 231 тысяч человек в 51 махалле (где всего проживают 258 тысяч человек) и выявили 20 тысяч человек с лишним весом. Хотя до это здесь было зарегистрировано только 1200 человек с лишним весом. Число эндокринологических заболеваний выросло с 7 до 13,5 тысячи.