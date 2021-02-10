Министерство физической культуры и спорта будет переведено в структуру Государственного комитета по развитию туризма. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Временно руководить министерством, пока не выйдет постановление о реформе системы физкультуры и спорта, будет заместитель премьер-министра, глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

«Ты знаешь ситуацию внизу, многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны работать круглосуточно», — сказал глава государства вице-премьеру.

Министерство физкультуры и спорта было создано в феврале 2018 года на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту. Ранее глава Минспорта Дилмурод Набиев был освобождён от должности и назначен ректором Каршинского государственного университета.

Годом ранее — в феврале 2017 года — на базе упразднённого Министерства по делам культуры и спорта были образованы Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту. В указе президента тогда отмечалось, что объединение в одном министерстве сфер культуры и спорта оказалось неэффективным.