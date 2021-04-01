В марте товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,8%, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике. В годовом выражении (к марту 2020 года) прирост цен в потребительском секторе достиг 10,9%.

Продовольственные товары в марте прибавили в цене 1,2%, непродовольственные — 0,6%, услуги стали дороже на 0,4%.

Влияние сезонности продолжает выступать одним из главных инфляционных факторов, подчеркнули в Госкомстате.

Среди основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков лидерство по росту цен за март принадлежит плодоовощной продукции. Фрукты и орехи стали дороже за этот период на 7,6%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые — на 8% В годовом выражении ощутимо дороже стала масложировая (29,8%), молочная (17%) и мясная (16,2%) продукция.

Помимо плодоовощной продукции за месяц наиболее значительно подорожали подсолнечное масло (2,6%), мясо домашней птицы (в пределах 1,4−1,5%), сахар-рафинад и молоко (1,4%) и сахар-песок (1,3%).

Снижение цен за месяц зафиксировано на яйца (-1,6%), мороженую рыбу и длиннозернистый рис (-0,4%). По отношению к марту 2020 года лидирующие позиции по росту цен принадлежат гречихе (в 1,5 раза), подсолнечному маслу (в 1,4 раза), хлопковому маслу, яйцам и сахару-песку (в 1,3 раза), а также сахару-рафинаду (в 1,2 раза).

Из плодоовощной продукции как за месяц, так и с начала года значительнее других подорожали помидоры (соответственно на 18,1% и 26%). В годовом выражении лидерство по росту цен продолжают удерживать лимоны (в 1,8 раза).

Алкогольная продукция в марте подорожала на 0,9% (2,6% с начала года), табачная продукция — в среднем на 0,8% (5,9%).

Цены на одежду повысились за месяц на 0,4%, на обувь — на 0,3%.

В марте в ряде регионов повысилась фактическая арендная плата за жилье, в результате чего прирост по этой услуге в среднем по стране составил 0,3%. Услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров, как и материалы для обслуживания и ремонта жилья, в среднем стали дороже на 1,1%. На фоне этого сохранена стабильность тарифов на услуги водо- и электроснабжения.

С начала года материалы для обслуживания и ремонта жилья подорожали на 2,6% (12,4% к марту 2020 года), услуги по обслуживанию и ремонту жилья — на 2,1% (16,1%), плата за холодное водоснабжение и канализацию повысилась в 1,6 раза (1,9 раза), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,4% (2,3%), за сбор и вывоз мусора — на 0,7% (2,8%).

В сфере здравоохранения в марте значительнее других за месяц цены повысились на лекарственные средства (1,4%), медицинскую диагностическую продукцию (1,2%), шприцы и перевязочные материалы, а также на стоматологические услуги (0,7%). Медицинские маски, перчатки, амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий за месяц стали дороже на 0,6%.

С начала года существеннее других рост цен отмечен на услуги стационарного лечения, а также на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (4,5%), а в годовом выражении — на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (14,9%).

Изменение цен на транспорт в значительной мере сформировалось под влиянием роста цен на бензин (3,5%), повышения стоимости пассажирских авиаперевозок воздушным транспортом на международном направлении (4,1%), а также стоимости проезда автодорожным транспортом (0,4%). Сдерживающим фактором послужило снижение в ряде регионов цен на газовое горючее для автомобилей (в среднем по стране на 2%).

За январь-март наиболее выраженным рост цен был на бензин (8,5%), а в годовом выражении — на услуги воздушного пассажирского транспорта (в 1,3 раза).

Услуги негосударственных дошкольных образовательных организаций в среднем по стране за март подорожали на 1,1%, в том числе в Андижанской области — на 7,1%, Самаркандской области — на 4,5%. Кроме того, стоимость услуг репетиторов за месяц возросла на 0,3%, обучения на языковых и аналогичных курсах — на 0,6%.

Стоимость услуг общественного питания в среднем увеличилась на 0,9%. Диапазон роста цен находился в пределах от 0,5% (столовые и кафетерии при вузах и школах) до 1,2% (прочие столовые, кафетерии и закусочные).

Из бытовых товаров и услуг третий месяц подряд по росту цен за месяц лидируют услуги парикмахерских (2%). Рост цен на другие виды бытовых товаров и услуг не превысил однопроцентный рубеж. Из предметов личного пользования наиболее ощутимо цены выросли на ювелирные украшения и наручные часы (в среднем на

1%).

Среди прочих услуг значительнее других в марте подорожали ритуальные услуги (в среднем по стране на 8,1%).