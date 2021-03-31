Уголовный кодекс Узбекистана дополнен санкциями за публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Соответствующие поправки внесены законом, который 20 марта подписал президент Узбекистана.

Изменения, в частности, коснулись статьи 244 (массовые беспорядки), которая в данный момент предусматривает наказание непосредственно за организацию массовых беспорядков.

Согласно поправкам, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчетных величин или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и интернета, а также печатных или иных способов размножения текста, наказываются штрафом от 300 до 400 базовых расчетных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет.

Документ вступил в силу с 31 марта.

Напомним, закон разработали партии «Миллий тикланиш» и «Адолат». Документ также предусматривает введение уголовного наказания за оскорбление президента Узбекистана в интернете и за публичный призыв к неисполнению или нарушению законодательства, создающий угрозу общественному порядку.