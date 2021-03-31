Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства будет наказываться штрафом. Закон о поправке в Кодекс об административной ответственности подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Документ принят Законодательной палатой 4 марта и одобрен Сенатом 12 марта.

КоАО дополняется статьёй 201−1, согласно которой:

«публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства Узбекистана, создающий угрозу общественному порядку и общественной безопасности, в том числе осуществлённый с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, влечёт наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин (от 14,7 млн сумов до 19,6 млн сумов)».

Поправка вступила в силу с 31 марта.