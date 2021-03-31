31 марта компани Huawei опубликовала годовой отчет за 2020 год. Выручка от продаж в 2020 году составила 891,4 млрд юаней (136,7 млрд долларов США), что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла 64,6 млрд юаней (9,9 млрд долларов США), превысив показатели предыдущего года на 3,2%.

Несмотря на операционные трудности, возникшие из-за введения санкций со стороны США в 2019 и 2020 годах, компания Huawei пригласила KPMG для проведения независимого и объективного аудита своей финансовой отчетности.

Документ, составленный KPMG, является стандартным немодифицированным аудиторским заключением. Независимо от обстоятельств компания и далее будет придерживаться принципа прозрачности, раскрывая операционные показатели правительствам, заказчикам, поставщикам, сотрудникам и партнерам.

В 2020 году направление по работе с операторами связи компании Huawei продолжало обеспечивать стабильную работу свыше 1,5 тысячи сетей в более чем 170 странах и регионах. Эти меры предоставили людям возможность удаленно выполнять работу, дистанционно учиться и совершать онлайн-покупки в условиях локдаунов, связанных с COVID-19.

В сотрудничестве с операторами связи по всему миру компания обеспечивала высокое качество связи и продолжала двигаться вперед. Она реализовала свыше трех тысяч инновационных проектов, связанных с 5G-технологиями. Эти проекты охватили более чем 20 отраслей, в том числе угледобывающую, сталелитейную промышленность, портовую и производственную деятельность.

За предыдущий год направление Huawei по работе с корпоративным сегментом активизировало усилия по разработке инновационных решений для различных отраслей на основе сценариев по созданию цифровой экосистемы. В их основе лежит совместное созидание и общий успех. Во время пандемии компания Huawei предоставил жизненно важные для борьбы с вирусом технические знания и решения. Одним из примеров является решение по диагностике с помощью ИИ на основе облачной службы Huawei Cloud. Она помогла медицинским учреждениям по всему миру снизить нагрузку на инфраструктуру. Кроме того, компания Huawei в сотрудничестве со своими партнерами запустила облачные платформы онлайн-образования для более чем 50 млн учащихся начальной и средней школы.

С развертыванием HarmonyOS и экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), а также принятием стратегии Seamless AI Life («1 + 8 + N») направление компании по производству потребительской электроники перешло к новому этапу. Huawei предоставила потребителям интеллектуальные возможности на всех устройствах и для любых сценариев. Особое внимание уделялось умным офисным системам, дому, фитнесу и здоровью, путешествиям и развлечениям.





«Весь прошлый год нам пришлось противостоять неблагоприятным факторам. Мы находились в непрерывном поиске инновационных решений для своих заказчиков, чтобы помочь побороть пандемию и поддержать восстановление экономики и социальный прогресс по всему миру. Мы также воспользовались этой возможностью для дальнейшего повышения эффективности своей деятельности, благодаря чему были по большей части достигнуты прогнозируемые показатели. Мы будем и дальше тесно сотрудничать со своими заказчиками и партнерами, поддерживая социальный прогресс, экономический рост и устойчивое развитие", — заявил Кен Ху (Ken Hu), ротирующийся председатель Huawei.

Все финансовые показатели в годовом отчете за 2020 год были проверены KPMG — международной аудиторской фирмой «Большая четверка». Годовой отчет за 2020 год доступен для скачивания по ссылке.

Курс доллара США взят за 31 декабря 2020 года: 1 дол США = 6,5198 юаня.

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