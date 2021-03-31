Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прокомментировало сообщения об обрушении части здания на одной из улиц Ташкента. Видеозаписи обрушения появились в соцсетях 31 марта.

По данным ведомства, на видео запечатлен процесс планового сноса здания бывшего ресторана «Аурум» на улице Амира Темура в Юнусабадском районе.

«На этом месте запланировано сооружение многоэтажного жилого дома. Работы ведутся на огороженной территории с соблюдением всех норм техники безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Клуб «Аурум» был закрыт в августе 2018 года после смерти спортсмена Жамшида Кенжаева от травм, полученных в драке, развязанной им с охранниками клуба.