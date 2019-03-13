Приговор по делу об убийстве спортсмена Жамшида Кенжаева в столичном ночном клубе «Аурум 898» оглашен 13 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Уголовное дело было рассмотрено составом суда под председательством судьи Сарвара Каримова, народных заседателей А. Нишанова и М. Мирагзамова.

Подсудимые Шодали Киличов (1989 года рождения, ранее судим), Саидазим Камолдинов (1994 года рождения, ранее не судим), Алижон Хамраев (1982 года рождения, ранее судим) и Жахонгир Ёркулов (1992 года рождения, ранее не судим) работали охранниками в ночном клубе «Аурум 898».

Суд признал Шодали Киличова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Саидазим Камолдинов, Алижон Хамраев и Жахонгир Ёркулов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 277 (хулиганство) УК и приговорены к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, 8 августа 2018 года рядом с ночным клубом «Аурум 898» произошла драка между 25-летним Жамшидом Кенжаевым и охранниками заведения. По данным Генеральной прокуратуры, Кенжаев пытался пронести в здание кухонный нож. На отказ сотрудников пускать его в помещение нанес удары ножом Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву.

Во время драки Шодали Киличов выхватил орудие у Кенжаева и нанес ему несколько ударов. Охранники Жахонгир Ёркулов, Саидазим Камолдинов и Алижон Хамраев нанесли Кенжаеву удары руками, ногами и деревянными битами. Спортсмен скончался в городской клинической больнице №7, несмотря на оказанную медицинскую помощь.