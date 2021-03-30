В резиденции Куксарой 30 марта состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, 29 марта прибывшего в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Узбекско-венгерские переговоры высшего уровня начались со встречи в узком формате.





Шавкат Мирзиёев приветствовал высокого гостя на узбекской земле и отметил что данный визит начнет новый этап в отношениях Узбекистана и Венгрии. Виктор Орбан подтвердил заинтересованность Венгрии в расширении многопланового сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.





Стороны подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения, основанные на взаимном доверии и широком круге общих интересов, на уровень стратегического партнерства. Лидеры согласились укреплять долгосрочное взаимодействие, задействовать новые взаимовыгодные направления, поддерживать связи между деловыми кругами и регионами двух стран.





Состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки. Стороны подтвердили совпадение взглядов и подходов к укреплению мира, безопасности и стабильности, говорится в сообщении.