Жительницы столицы Ирина Зайдман и Мария Леглер получили 10 и 15 суток административного ареста, соответственно, за организацию несанкционированных собраний, сообщил «Газете.uz» в субботу заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев.

По его словам, в начале июня через социальные сети, включая Facebook, при активном участии Ирины Шахназаровой (Зайдман) была организована встреча граждан. Речь идет о встрече в Парке дружбы, на которой собирались подписи под обращением к МВД Узбекистана с требованием наказать виновных в гибели учащегося медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова.

Мария Головко (Леглер) 26 сентября инициировала сбор подписей под обращением к властям в защиту животных возле памятника Пушкину в Яккасарайском районе.

Обе встречи граждан, по данным ГУВД, не были санкционированы. Собранные правоохранительными органами сведения указывают, что именно эти женщины инициировали собрания. Ирина Шахназарова обозначила место и время проведения собрания, указав свой контактный номер, а Мария Головко подготовила текст обращения и распечатала его для подписи гражданами.

Дониёр Ташходжаев.



10 ноября Мария Головко была привлечена к административной ответственности по следующим статьям Кодекса об административной ответственности: 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций), 202 (Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) и 202−1 (Склонение к участию в деятельности незаконных негосударственных некоммерческих организаций, течений, сект). В ее отношении применено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, а также штраф в размере 60 минимальных зарплат (8,98 млн сумов).

15 ноября к административной ответственности была привлечена Ирина Шахназарова — по статьям 201 и 202 КоАО. Она получила административный арест на 15 суток и штраф в размере 50 МРЗП (7,48 млн сумов).

Отвечая на вопрос «Газеты.uz», почему женщины привлечены к ответственности спустя столько времени, Дониёр Ташходжаев отметил, что это было связано со сбором доказательств.

В суде женщины признали, что допустили ошибку, не получив разрешения городской администрации, сказал замначальника ГУВД. Впредь они обещали действовать на законных основаниях, сообщил он.

Дониёр Ташходжаев опроверг информацию о том, что задержание женщин проходило с нарушениями и что судебные заседания были закрытыми и прошли без участия адвокатов (об этом утверждает источник «Газеты.uz», близкий к семье Ирины Шахназаровой).

Он подчеркнул, что привлечение Ирины Шахназаровой и Марии Головко к ответственности не означает, что ГУВД таким образом дает какой-то сигнал согражданам. «Мы живем в правовом государстве, у нас есть законы и установленный порядок. И любые несанкционированные сборы, митинги, подписания петиций будут в установленном законом порядке пресекаться. Организаторы будут нести ответственность согласно законодательству. Мы не хотим кого-то пугать, мы хотим, чтобы все было в рамках закона», — сказал Дониёр Ташходжаев.

Замначальника ГУВД отметил, что при проведении мероприятий с участием большого количества людей во избежание происшествий и несчастных случаев должны быть обеспечены безопасность граждан, пожарная безопасность и общественный порядок.

В настоящее время Ирина Шахназарова и Мария Головко находятся в реабилитационном центре при ГУВД Ташкента.

