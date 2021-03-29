Количество случаев коронавируса, официально регистрируемых в Узбекистане, в последние два дня приблизилось к 200: 28 марта — 196 (в том числе 164 в Ташкенте), 27 марта — 194 (152). Согласно данным Министерства здравоохранения, 26 марта было зарегистрировано 186 случаев (143), 25 марта — 144 (115), 24 марта — 138 (111), 23 марта — 119 (93) и 22 марта — 113 (96).

Таким образом, за неделю 22−28 марта выявлено 1090 случаев, что на 41,9% больше, чем за предыдущую неделю (768). Из общего числа в регионах страны зафиксировано 214 случаев, остальные 776 — в столице. Самый высокий прирост среди регионов наблюдается в Ташкентской области — 93 человека.

Всего по итогам 28 марта число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 82536. От последствий COVID-19 за неделю скончалось 4 человека, общее количество умерших, зарегистрированных официально, составляет 626 человек. Число выздоровевших за неделю увеличилось на 719 — со 79949 до 80667 человек.

27 марта в Узбекистан была доставлена партия китайско-узбекской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 из 1 миллиона доз. 17 марта страна получила 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Массовая вакцинация должна стартовать в начале апреля.