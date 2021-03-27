В Тбилиси 26−28 марта проходит турнир из серии Большого шлема. В соревнованиях участвуют более 500 дзюдоистов из 80 стран. Борьба проходила в семи весовых категориях: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг — мужчины, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг — женщины.

Узбекистан представляли 18 спортсменов: Шарофиддин Лутфуллаев, Кемран Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Сардор Нуриллаев, Муроджон Юлдошев, Обидхон Нуъмонов, Сухроб Турсунов, Давлат Бобонов, Шермухаммад Жандреев, Музаффарбек Турабоев, Шохрух Бахтиёров, Алишер Юсупов, Халимажон Курбонова, Диёра Келдиёрова, Сита Кадамбаева, Фарангиз Хожиева, Гулноза Матниязова, Ирисхон Курбонбоева.

По данным Национального олимпийского комитета, Сардор Нуриллаев (-66 кг) поборолся с грузином Важой Маргвелашвили. Спортсмен использовал приём учи-мата и за 20 секунд решил схватку в свою пользу, завоевав золотую медаль. «Серебро» в копилку сборной принёс Кемран Нуриллаев (-60 кг). Он провёл финальную схватку против Темура Нодадзе из Грузии. По решению судей, схватка завершилась в пользу хозяина татами.

Сардор Нуриллаев записал на свой счëт 1000 рейтинговых очков, а Кемран Нуриллаев — 700 очков на Олимпиаду в Токио.



