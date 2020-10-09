Фракции политических партий Узбекистана начали рассмотрение проекта закона «О чрезвычайном положении». «Газета.uz» ознакомилась с ним и приводит главные моменты из документа, поскольку он не был выставлен на общественное обсуждение. В окончательный вариант законопроекта могут быть внесены изменения. Аналогичный законопроект был разработан в 2016 году и выносился на обсуждение, но в итоге принят не был.

Законопроект состоит из 7 глав и 35 статей. Целями введения чрезвычайного положения (ЧП) в документе указаны устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение общественной безопасности, защиты прав, свобод, законных интересов и безопасности граждан, конституционного строя и территориальной целостности страны.

В документе даются определения следующим понятиям:

комендантский час — время суток, в течение которого устанавливается запрет находиться на улицах и в иных общественных местах либо вне жилища без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность;

особо важные и категорированные объекты — социально-экономические организации, отдельные сооружения и иные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения и имеющие стратегическое значение, определяемые в соответствии с законодательством;

чрезвычайное положение — временно вводимый в соответствии с Конституцией и данным законом на всей территории страны или в отдельных административных территориях особый правовой режим деятельности органов государственного управления, органов государственной власти на местах (хокимиятов), органов самоуправления граждан (махаллей), политических партий, негосударственных некоммерческих организаций и других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, их должностных лиц, допускающий возложение дополнительных обязанностей на граждан Узбекистана, иностранных граждан, лиц без гражданства или отдельные ограничения их прав и свобод, устанавливаемый настоящим законом;

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения — специальный орган государственного управления, создаваемый указом президента для выработки мер по ликвидации обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения и координации деятельности органов государственной управления, органов государственной власти на местах и других организаций и комендатур территорий, где введено чрезвычайное положение.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Документ также включает понятия границ территории, где вводится ЧП, комендатуры территории (временный спецорган, определяемый президентом на административной территории, где введено ЧП) и коменданта территории (должностное лицо, руководящее деятельностью комендатуры).

К обстоятельствам, при которых вводится ЧП, относятся реальная внешняя угроза, посягательство на конституционный строй и территориальную целостность Узбекистана, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, а также блокирование или захват особо важных и категорированных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и пограничные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, повседневной деятельности государственных органов и других организаций, а также крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Чрезвычайное положение на всей территории страны или в отдельных административных территориях вводится указом президента, который в течение трех суток вносится на утверждение в Законодательную палату и Сенат Олий Мажлиса и незамедлительно публикуется в СМИ. Депутаты и сенаторы парламента обязаны прибыть к месту проведения совместного заседания незамедлительно, без специального вызова. Утверждение указа предлагается рассматривать без предварительного обсуждения в комитетах обеих палат. При отказе в утверждении указ о введении ЧП утрачивает силу наряду с принятием соответствующего совместного постановления палат парламента.

При введении ЧП на всей территории страны Законодательная палата и Сенат не могут быть распущены, говорится в проекте закона.

Срок действия ЧП на всей территории страны не может превышать 30 суток, а на ее отдельных административных территориях — 60 суток. По истечении срока ЧП считается прекращенным. В случае если в течение этого срока цели не были достигнуты, срок действия ЧП может быть продлен указом президента с соблюдением вышеуказанных требований. Действие ЧП может быть прекращено полностью или частично при устранении обстоятельств раньше срока.

Предлагаемые меры и ограничения при ЧП

Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

Согласно проекту закона, на период действия чрезвычайного положения указом президента может предусматриваться введение следующих мер и временных ограничений:

введение комендантского часа;

введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий;

усиление охраны общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

личный досмотр граждан Узбекистана, иностранных граждан, лиц без гражданства, проверка документов, удостоверяющих их личность, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;

выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим ЧП и не проживающих на территории, где введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них средств — за счет средств госбюджета с последующим возмещением расходов в судебном порядке;

временное отселение населения в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или мобильных жилых помещений;

эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения, а в отношении недвижимых объектов принятие соответствующих мер по их охране;

приостановление деятельности политических партий и иных негосударственных некоммерческих организаций, препятствующих устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;

привлечение государственных резервов, мобилизация ресурсов организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной деятельности;

в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, привлечение трудоспособного населения, транспортных средств юридических и физических лиц для проведения указанных работ при обязательном соблюдении требований охраны труда;

установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости;

запрещение продажи специальных средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства и их аналоги, психотропные и сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной продукции. В исключительных случаях временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, у организаций оружия, боеприпасов, специальных средств и ядовитых веществ, а также боевой, учебно-боевой (учебной) техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;

полное или частичное приостановление на территориях, где введено чрезвычайное положение, полномочий органов государственного управления (их структурных подразделений) и органов государственной власти на местах;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

установление ограничений на свободу передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, установление ограничений на въезд и пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на указанной территории, а при необходимости — на всей территории Узбекистана;

ограничение движения транспортных средств и усиление осуществления их досмотра;

установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, включая реализацию товаров, работ и услуг;

запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций, а также иных массовых мероприятий;

ограничение деятельности СМИ с указанием условий и порядка такого ограничения, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих средств, множительной техники, определение особого порядка проведения аккредитации журналистов.

В зависимости от обстоятельств введения чрезвычайного положения вводиться может как весь комплекс мер, так и отдельные из них.

В течение всего срока действия ЧП на всей территории страны не проводятся выборы и референдумы, а в случае истечения срока полномочий выборных органов государственной власти, органов самоуправления граждан и должностных лиц их полномочия продлеваются до прекращения ЧП.

Согласно законопроекту, президент вправе приостанавливать действие нормативно-правовых актов и иных актов в случае их противоречия указу о введении ЧП.

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других государственных органов и организаций, входящих в Государственную систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. В исключительных случаях президент для обеспечения режима ЧП может привлечь силы и средства Вооруженных сил.

Гарантии прав

Лицам, привлеченным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, гарантируется оплата труда, гласит законопроект.

Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧП, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленными Кабмином.

Меры и временные ограничения, применяемые в условиях ЧП и влекущие за собой изменение (ограничение) установленных Конституцией, законами и иными актами законодательства полномочий органов государственного управления и органов государственной власти на местах, органов самоуправления граждан, политических партий, негосударственных некоммерческих и иных организаций, их должностных лиц, прав, свобод и законных интересов граждан Узбекистана, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, должны осуществляться в тех пределах, которых требует острота создавшегося положения.

Меры и временные ограничения не должны противоречить международным договорам Узбекистана в области прав человека. Введение ЧП не может быть основанием для применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, для любых ограничений права на жизнь, на свободу мысли, совести, религии.

Предусмотренные ограничения конституционных прав граждан и юридических лиц являются исчерпывающими, расширительному толкованию не подлежат, установление других ограничений не допускается.

Задержание граждан при нарушении комендантского часа

Лица, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются до окончания комендантского часа, а лица, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, — до выяснения их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел. По решению суда указанный срок может быть продлен не более чем на 10 суток, предлагает законопроект.

Фото: ГУБДД МВД.

Задержанных лиц, находящиеся при них вещи и транспортные средства могут досмотреть.

Решение начальника ОВД о задержании может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке. За законностью задержания и содержания под арестом следит прокурор.

В случае введения чрезвычайного положения, МВД в трехдневный срок должен уведомить генерального секретаря ООН и сопредельные государства.

В документе также отмечается, что если международным договором Узбекистана установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством страны о чрезвычайном положении, то применяются правила международного договора.

Ответ властей на вопросы общественности

После регистрации первых случаев коронавируса в Казахстане власти ввели режим чрезвычайного положения, в Кыргызстана был введен режим чрезвычайно ситуации, а затем — режим ЧП в отдельных регионах.

В Узбекистане режим ЧС или ЧП не вводился, вместо них были установлены ограничительные мероприятия (карантин) согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Точная дата ввода карантина неизвестна, хотя санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы утверждаются главным государственным санитарным врачом и вступают в силу со дня их официального опубликования, если в самих актах не указан более поздний срок.

Ограничительные меры и мероприятия (взятие людей на карантин, изъятие у них телефонов, закрытие предприятий, рынков, ограничение движения транспорта, помещение автомобилей на штрафстоянку, запрет на появление в общественных местах в ночное время суток и другие) принимались решениями Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом (создана распоряжением президента), информация о которых публиковалась в Telegram. Протоколы заседаний спецкомиссии носили характер «ДСП» (для служебного пользования) и не были доступны для населения. Министерство юстиции объясняло это тем, что спецкомиссия создана для оперативного реагирования на происходящие события.

«Порой необходимо принятие незамедлительных решений по решению всего комплекса вопросов, возникающих в связи с изменениями эпидемиологической ситуации и реагирования на них, включая решения проблем путем задействования специальных механизмов, которые могут иметь различный характер. В связи с этим решения, принимаемые Специальной комиссией, публикуются в неполном виде. Между тем, те части этих решений, касающиеся населения и юридических лиц, распространяются в виде официальной информации Специальной комиссии», — говорилось в сообщении.

В ответ на вопросы общественности заместитель министра юстиции Музраф Икрамов заявлял о законности ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Со ссылкой на мировую практику он отмечал, что оценка ситуации в борьбе с COVID-19 и ее результативность не зависят от вида введенного режима: чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, комендантский час или карантин как в отдельности, так и в целом.

«Ограничительные мероприятия (карантин) для борьбы с коронавирусной инфекцией в настоящее время являются наиболее подходящими из всех режимов, и они дают свои результаты. В случае необходимости могут быть введены дополнительные ограничения в рамках данного режима, все зависит от обстоятельств, — говорил замминистра. — В этом плане никак нельзя согласиться с отдельными „диванными советниками“, что принимаемые меры не являются подходящими или достаточными для достижения окончательной цели в недопущении распространения массового заражения коронавирусом».

В апреле верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительства стран не нарушать права человека под видом чрезвычайных мер, введенных в период пандемии COVID-19.