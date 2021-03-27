В Ташкенте 19-летний житель Мирабадского района нанёс тяжкие телесные повреждения 26-летнему врачу скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Вызов от гражданина А. поступил в столичную диспетчерскую службу «103» 26 марта в 23:43. Бригада скорой помощи во главе с врачом Бахромжоном Хазратовым (1995 г. р.) прибыла на место спустя семь минут. Во время осмотра пациент без причины набросился на медицинского сотрудника и ударил по его голове твёрдым предметом.

Из-за сильной кровопотери врач был доставлен в машине скорой помощи в многопрофильную клинику Центра развития профессиональной квалификации медработников. Позже с учётом ухудшения состояния и тяжести полученной травмы его перевезли в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

«В настоящее время Б. Хазратов находится в тяжёлом состоянии в отделе нейрореанимации, проходит интенсивное лечение. У него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, рваные раны в верхней и затылочной частях головы», — сообщил директор РНЦЭМП Даврон Туляганов, добавив, что для остановки крови было наложено четыре шва.

В Минздраве заявили, что ведомство потребует от правоохранительных органов принять соответствующие меры в отношении виновных и проконтролирует процесс.

На днях в столице произошел еще один случай нападения на медицинского работника — житель Алмазарского района в нетрезвом виде жестоко избил женщину-врача.

В 2019 году Минздрав предложил внести в Уголовный кодекс поправку, усиливающую ответственность за нападение на лиц, исполняющих свои служебные обязанности.