ООО RWS Optimum являлся одним из крупнейших и ведущих производителей железобетонных шпал в Узбекистане. С недавнего времени завод был приобретен крупной инвестиционной компанией из ОАЭ. Этот же инвестор планирует в 2021 году инвестировать в модернизацию и развитие RWS Optimum 25 млн долларов США.

Главным и неоспоримым преимуществом компании является используемые при производстве шпал типы скрепления Pandrol. Они предусматривают закрепление рельса безболтовым способом. Этот вид крепления исключает дополнительную работу по комплектованию, раскладке и монтажу железнодорожных путей.

Железнодорожные линии, собранные с использованием современных скреплений типа Pandrol, в дальнейшем дают возможность экономить на эксплуатации этих путей.

Многолетний опыт и качество шпал, производимых RWS Optimum, позволили компании принять участие в строительстве значимых инфраструктурных проектах — железнодорожных скоростных путей «Ташкент-Самарканд» и «Хайратон — Мазари-Шариф». При реализации этих проектов компания себя проявила как ответственный и надежный партнер.

Привлечение инвестиций позволит компании создать на базе предприятия промышленный кластер, возобновить работу завода по выпуску железнодорожных шпал, построить станцию помола цемента и наладить производство автоклавного газобетона.





Инвестиции в сотрудников

Возобновление деятельности завода поспособствовало обеспечению рабочих мест для 350 человек. В дальнейшем компания намерена увеличивать штат сотрудников, привлекая не только специалистов данной отрасли, но и молодое население Узбекистана. Это поможет увеличить занятость молодежи в стране.

Часть своих сотрудников RWS Optimum намерена отправить на повышение квалификации в передовые предприятия стран Евросоюза. Кроме того, в планах RWS Optimum — привлечение зарубежных специалистов для обучения сотрудников и внедрения на производстве системы «Кайдзен». Такой подход в развитии персонала и расширении штата позволит не только повысить производительность завода, но и значительно увеличить сумму налоговых отчислений в бюджет государства.

Новые вызовы и будущие цели

RWS Optimum намерен активно принимать участие в развитии железнодорожной отрасли Узбекистана и Средней Азии. Компания планирует участвовать в модернизации существующих путей, реализации значимых проектов и развитии отрасли с целью выхода на более высокий уровень функционирования.

Компания намерена осуществлять деятельность не только в части техоснастки, но и в планировании комплексных услуг по инженерно-техническому проектированию, планированию и строительству рельсовой системы в соответствии с новейшими техническими стандартами.

Активное участие в развитии экономики Узбекистана, внедрение передовых технологий и вклад в увеличение занятости населения позволит компании RWS Optimum укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и на международной арене железнодорожной отрасли.

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