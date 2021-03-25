25 марта в автосалоне Kia Motors Sergeli в Ташкенте первым покупателям были вручены ключи от автомобилей Kia, собранных на заводе ADM Jizzakh. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании Roodell, официально представляющей автозавод.

«Мы рады передать первые автомобили нашим клиентам, и благодарны им за ожидание, — сказал заместитель генерального директора по производству и развитию Roodell Мурод-Мирза Шарипов. — Уверен, что эти машины будут дарить только самые лучшие впечатления, обеспечат комфорт и уверенность».





Поставка автомобилей должна была начаться в первых числах января, однако она была перенесена в связи с необходимостью соблюдения «формальностей для официального объявления старта передачи автомобилей», сообщала ранее компания в ответ на жалобы клиентов, внёсших предоплату.

«Впереди у нас много планов. Линейка автомобилей Kia отечественного производства будет расширяться и радовать узбекских автолюбителей новыми моделями», — отметил Мурод-Мирза Шарипов.





В октябре прошлого года в столице были презентованы две новые модели Kia — компактного кроссовера Seltos и бизнес-седана K5. С ноября 2020 года эти машины собираются на заводе, расположенном на территории свободной экономической зоны «Джизак», методом крупноузловой сборки.





Ранее генеральный директор Roodell Данияр Давлетияров отмечал, что автозавод в Джизаке — это абсолютно новое частное автопроизводство в Узбекистане. Предприятие позиционируется как мультибрендовое — в дальнейшем здесь намечен выпуск автомобилей других известных брендов, помимо Kia.