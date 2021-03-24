На совещании под председательством президента Узбекистана в среду Шавкат Мирзиёев представил нового заместителя главы администрации, пресс-секретаря президента Шерзода Икрамовича Асадова. Указ о назначении подписан 24 марта, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Шерзод Асадов образован, знает иностранные языки, повидал мир. Он также выходит на поле большой битвы. Пользуясь случаем, хочу сказать, что Шерзод Асадов будет отвечать за освещение государственной политики. Будет координировать деятельность пресс-секретарей всех ведомств и хокимиятов. Необходимо сравнить с прошлым периодом, донести до людей текущую справедливую политику», — заявил президент.

Глава государства поручил ему наладить работу с пресс-секретарями хокимиятов и обучить их.

Ранее Шерзод Асадов работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Он также служил послом Узбекистана в Австрии и постоянным представителем страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.

Ранее Комил Алламжонов занимал должность пресс-секретаря президента и заместителя руководителя Администрации президента с декабря 2017 года по октябрь 2018 год. С сентября 2019 года по июль 2020 года замглавы Администрации по работе со СМИ работал Фарход Махмудов. С этого дня обязанности замглавы Администрации президента по вопросам СМИ временно исполняла Дилноза Зиямухамедова, которая также работает заведующей сектором развития СМИ, телевидения и печати Администрации президента.