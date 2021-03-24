Главы государств и правительств начали прививаться от коронавируса. Накануне, 23 марта, прививку получил президент России Владимир Путин (68 лет), сообщило РИА Новости. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства чувствует себя после прививки хорошо.

При этом не уточнялось, какой именно препарат выбрал Владимир Путин, известно лишь, что это одна из трех российских разработок — «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» или «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Кремль не предоставил фотографий или видео вакцинации. Представитель президента объяснил это тем, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.

Во вторник вакцинацию также прошел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (68 лет). Он получил первую дозу вакцины AstraZeneca, сообщило ИА «Йонхап». Вместе с президентом вакцинировались первая леди Ким Чжон Сук и девять чиновников администрации, которые будут сопровождать президента в поездке в Великобританию на саммит G7 в июне.

Президент Литвы Гитанас Науседа сделал прививку от коронавируса 22 марта в прямом эфире, сообщил «Sputnik Литва». Глава государства вакцинировался препаратом AstraZeneca. В этот же день прививки сделали премьер-министр Ингрида Шимоните, глава Минздрава Арунас Дулкис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Фото: lrp.lt

На прошлой неделе вакциной AstraZeneca привились премьер-министр Франции Жан Кастекс (55 лет) и премьер-министр Британии Борис Джонсон (56 лет).

Фото: fb.com/JCastexPM

Жан Кастекс вакцинировался в военном госпитале города Сен-Манде, видеотрансляцию вел телеканал BFMTV. После инъекции он сказал, что ничего не почувствовал, пишет BBC.

Фото: twitter.com/BorisJohnson



Борис Джонсон, в апреле прошлого года перенесший коронавирус, после вакцинации тоже сообщил, что ничего не почувствовал, и призвал граждан получить прививки сразу, как только подойдет их очередь.

Президент США Джо Байден получил прививку от COVID-19 еще в декабре 2020 года, использовалась вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. «Знайте, что беспокоиться не о чем. Когда вакцина будет доступна, я призываю вас получить её», — обратился он тогда к гражданам.