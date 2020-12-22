Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил прививку от коронавируса. Процесс вакцинации транслировался в прямом эфире.

Как передает CNN, для прививки, которая была сделана в больнице города Ньюарк (штат Делавэр), использовалась вакцина от компаний Pfizer и BioNTech.

Супруга Джо Байдена Джилл также получила прививку в этот же день. «Она любит уколы, я знаю», — пошутил Байден, держа жену за руку.

«Учёным и исследователям, которые безустанно работали, чтобы сделать это возможным, — спасибо. Мы вам многим обязаны», — написал Байден в Твиттере.

«А американскому народу — знайте, что беспокоиться не о чем. Когда вакцина будет доступна, я призываю вас получить её», — добавил он.