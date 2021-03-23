Производство является одним из ключевых секторов, обеспечивающих развитие национальной экономики, занятость населения и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью. Принимая во внимание данный факт, компания MIMAR Development создает крупный торгово-производственный комплекс Tashkent INDEX, расположенный в Янгихаётском районе столицы. На территории 71 га будут доступны разнообразные условия для успешной предпринимательской деятельности.





Производственные помещения

В Tashkent INDEX возводится более 130 помещений площадью от 511 до 1283 кв. м и высотой потолков до 8,4 м.

Одноэтажные помещения станут удобным решением для производств с небольшой мощностью и малым количеством персонала. Особенностью двухуровневых площадок является то, что здесь можно будет разместить не только производственные цеха, но и офисные помещения. Данный вариант подойдет для желающих непосредственно контролировать операционную деятельность предприятия.

В производственной зоне Tashkent INDEX будет создана вся необходимая инфраструктура. Она будет включать склады, удобные подъезды для грузовых автомобилей, охрану и качественную вентиляцию, а также бесперебойное газо- и электроснабжение.





Собственный логистический центр

Расширение рынка сбыта товаров — ключевой залог успешного производства. Именно поэтому в Tashkent INDEX предпринимателям будут доступны услуги логистического центра с крупной автобазой для грузовых автомобилей и специально подведенной железнодорожной веткой. Это поможет владельцам производственных помещений отправлять произведенную продукцию в регионы Узбекистана и сопредельные страны. Кроме того, в логистическом центре будет производиться первичная обработка поступающих товаров, их хранение, маркировка и таможенное оформление.

Благодаря развитой и благоустроенной инфраструктуре комплекса предпринимательская деятельность в Tashkent INDEX будет организована эффективно и предельно просто.

Ознакомиться с перспективами ведения бизнеса в Tashkent INDEX и узнать подробную информацию о проекте можно в офисе продаж. Менеджеры будут рады ответить на все интересующие вопросы.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00, без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение улиц Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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